Президент «Химок» обратился к болельщикам

Президент БК «Химки» Дмитрий Голубков на официальном сайте обратился к болельщикам и поблагодарил за преданность клубу. В то же время глава подмосковного клуба выразил сожаление, что клубу в сильном составе не удалось доиграть сезон, который досрочно завершили из-за пандемии коронавируса.

— Баскетбольный клуб «Химки» от всей души благодарит вас за многолетнюю поддержку, за преданность баскетболу и за верность желто-синим цветам! Сезон-2019/20 обещал стать одним из самых ярких в истории БК «Химки», — начал Голубков. — В команде был собран сильнейший за все время существования клуба состав. И наши с вами ожидания вполне оправдывались. «Химки» уверенно возглавляли чемпионат Единой лиги и находились в зоне плей-офф Евролиги.

К сожалению, пандемия коронавируса не оставила шанса никому, и весь мировой спорт был поставлен на паузу. Исходя из ситуации, руководствами чемпионатов были приняты правильные решения: Единая лига ВТБ досрочно завершила сезона, Евролига была приостановлена.

Споры и разговоры об итогах и чемпионстве стоит оставить в стороне. Так как сейчас нашим общим приоритетом является здоровье и борьба с распространением вируса. Мы можем только сожалеть о том, что не увидим, какой результат могла бы в итоге показать наша команда в этом сезоне. Но мы обещаем, что «Химки» вернутся на площадку будучи еще сильнее, чтобы заслужить своей игрой право на чемпионство.

Последние три сезона мы выступали в сильнейшей лиге Европы — Евролиге, не имея долгосрочных лицензий, а исключительно по спортивному принципу. И мы планируем остаться в числе лучших клубов Старого света и будем ставить перед собой еще более дерзкие цели. А пока берегите себя и своих близких! Мы скоро снова увидимся на баскетболе!