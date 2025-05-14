Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

14 мая 2025, 19:20

Кущенко: «Астана» хочет взять «каникулы» на следующий сезон Единой лиги ВТБ»

«Астана» не будет выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне
Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что «Астана» не примет участия в сезоне-2025/26. Клуб из Казахстана решил взять паузу.

«Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять — мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим» — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;фаворитов сезона-2024/25.«Зенит» — первый, противоречивый Аврамович, два аутсайдера. Как прошла регулярка Лиги ВТБ

Также президент Единой лиги ВТБ сообщил, что сейчас обрабатываются поступившие заявки на участие в турнире.

В регулярном чемпионате лиги ВТБ-2024/25 «Астана» заняла последнее, 12-е место. Команда одержала только 2 победы и в 42 матчах проиграла.

«Астана» была создана в марте 2011 года. В 2014 году команда впервые приняла участие в европейском клубном турнире — Кубке вызова ФИБА.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев.Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ
Источник: https://lokobasket.com/news/318797/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Астана
Читайте также
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС в серии и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости