Кущенко: «Астана» хочет взять «каникулы» на следующий сезон Единой лиги ВТБ»

«Астана» не будет выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что «Астана» не примет участия в сезоне-2025/26. Клуб из Казахстана решил взять паузу.

«Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять — мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим» — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Также президент Единой лиги ВТБ сообщил, что сейчас обрабатываются поступившие заявки на участие в турнире.

В регулярном чемпионате лиги ВТБ-2024/25 «Астана» заняла последнее, 12-е место. Команда одержала только 2 победы и в 42 матчах проиграла.

«Астана» была создана в марте 2011 года. В 2014 году команда впервые приняла участие в европейском клубном турнире — Кубке вызова ФИБА.