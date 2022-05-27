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Кущенко: «Серию за третье место Лига ВТБ ввела впервые, и уже всеми отмечено, что эти матчи удались»

Кущенко заявил, что первая в истории серия за третье место в Единой Лиге ВТБ удалась
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итоги первой в истории серии за третьем место.

«Серию за третье место Лига ВТБ ввела впервые, и уже всеми отмечено, что эти матчи удались. И в Казани, и в Краснодаре мы увидели заполненные арены и хорошую спортивную борьбу УНИКСа и «Локомотива-Кубани».

Казань собрала в этом сезоне уникальную команду, которая была очень конкурентной и на уровне Лиги ВТБ, и на уровне Евролиги. Конечно, есть сожаление, что по известным всем причинам эту команду пришлось перестраивать. Тем не менее, УНИКС боролся до конца уже новым составом, и, возможно, только травма Тони Джекири помешала казанцам выступить лучше в полуфинале с «Зенитом». Хочется поздравить Казань с бронзовыми наградами Лиги ВТБ и чемпионата России. Эта команда влюбила в себя многих болельщиков по всей России.

Отмечу и «Локомотив-Кубань» в этой серии. Идея с привлечением молодых игроков уже сейчас себя оправдывает — видно, как команда прогрессирует. Краснодарцы провели отличную серию против ЦСКА и в матчах за бронзу с УНИКСом также оставили хорошее впечатление. Уже в следующем сезоне эта ставка на молодых перспективных игроков, принятая руководством, должна принести результат», — приводит слова Кущенко сайт лиги.

В четвертом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ УНИКС на выезде разгромил «Локомотив-Кубань» (94:73), счет в серии — 3-1.

Таким образом, казанская команда выиграла бронзовые медали сезона-2021/22.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-bronzovyj-prizer-sezona-2021-22/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Сергей Кущенко
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