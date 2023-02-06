Кущенко: «Матчи между ЦСКА и «Зенитом» — это настоящее украшение нашей лиги»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от матча между ЦСКА и «Зенитом» (86:90).

«Матчи между ЦСКА и «Зенитом» — это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем. Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА. Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим.

Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи.

Прерывание серии — это не более чем прерывание серии, и для ЦСКА хорошо, что это случилось сейчас. Теперь их время готовиться к следующему матчу, который пройдет на втором этапе», — цитирует Кущенко ТАСС.

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.