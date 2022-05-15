Кущенко: «Финальная серия Единой лиги ВТБ может конкурировать с «Финалом четырех» Евролиги»

Президент Единой лиги ВТБ считает, что финальная серия турнира может конкурировать с «Финалом четырех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил качество игры команд в решающих сериях турнира.

«Этот сезон у нас необычный, нестандартный, и он должен закончиться триллером в финале. Уверен, и в серии за бронзу будет ожесточенная борьба. Лига ВТБ впервые будет проводить серию за бронзу — это, как и удлинение финальной серии до четырех побед, сделано по предложению клубов. Управляем мы в этом году фактически в ручном режиме», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Президент Единой лиги ВТБ отметил, что несмотря на сложности и потери легионеров в составах клубов, качество баскетбола не упало.

«Евролигу у нас отняли, но полуфинальные серии Единой лиги показали, что уровень не упал. Наши финальная и бронзовая серии идут параллельно с «Финалом четырех» Евролиги, откуда нас безобразно выкинули. Надеюсь, по качеству баскетбола наш финал сумеет составить конкуренцию «Финалу четырех» европейского турнира», — добавил Кущенко.

В финальной серии Единой лиги ВТБ сыграют ЦСКА и «Зенит». Первый матч пройдет 20 мая в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

В серии за третье место сыграют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Первая игра пройдет 19 мая в Казани.