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Сегодня, 12:45

Кущенко о стабильной игре Зубкова: «Нашел команду, где ему доверяют на 150 процентов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» рассказал о российских игроках, которые показывают высокую статистику в сезоне-2024/25.

«Отмечу Тимофея Герасимова, который принял непростое решение вернуться из большого клуба в «Енисей», где он сейчас лучший по всем основным показателям. Наверное, если бы в «Зените» его использовали несколько по-другому, то он бы тоже был полезен. Все-таки хороший возраст, хорошие навыки, хорошее функциональное состояние. С другой стороны, это коммерческая история, коммерческая лига. Результат нужен здесь и сейчас. Андрей Зубков нашел команду, где ему доверяют на 150 процентов, и в таких условиях он демонстрирует весь свой потенциал. МБА во много держится на нем, других ветеранах, но и молодежь постепенно набирается у них опыта, чтобы сделать следующий шаг. Наверное, хочется, чтобы прогресс был быстрее, но, с другой стороны, пока сыграно не так много игр. Возможно, еще кто-то выстрелит. Меня впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева, который при таком подходе к делу скоро может стать одним из лучших центровых Единой лиги. Это к вопросу, если ты не дашь время молодому игроку и не оценишь, как он принимает решение в сложных матчах, то его истинный потенциал так и останется загадкой.

Как будто к декабрю мы уже увидим, как работают именно организации. Мы сначала обсуждаем скаутинг, выбор тренеров, а вот в декабре мы увидим, кому и что надо править. И такие моменты обязательно будут», — сказал Кущенко «СЭ».

Андрей Зубков (МБА-МАИ) входит в топ-3 лучших игроков турнира по эффективности, Тимофей Герасимов («Енисей») — в топ-25.

Баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович (слева) и&nbsp;президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. «Аврамович — наш Дончич, он влюбляет людей в баскетбол». Интервью Сергея Кущенко

Баскетбол
Сергей Кущенко
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