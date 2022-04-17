Президент Единой лиги ВТБ рассказал об ожиданиях от плей-офф

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил надежду, что в первом круге плей-офф не будет сухих серий.

Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА. В четвертьфинальных сериях ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом», петербургский «Зенит» — с «Енисеем», казанский УНИКС — с саратовским «Автодором», краснодарский «Локомотив-Кубань» — с «Пармой».

«Ждем ярких игр, все команды из нижней четверки дома играют на высоком уровне, для своих фанатов и выкладываются по полной. Будем надеяться, что сухих серий в первом круге не будет», — цитирует Кущенко ТАСС.

Матчи плей-офф начнутся 22 апреля. В четвертьфинале, полуфинале и играх за третье место команды сыграют серии до трех побед. В финале состоится серия до четырех побед.