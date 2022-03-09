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Сегодня, 14:49

Президент Единой лиги ВТБ рассказал о росте посещаемости матчей после снятия ограничений в регионах

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о росте посещаемости матчей после снятия в регионах ограничений, связанных с коронавирусом.

«Чемпионат продолжился после долгой паузы. Да, наш баскетбол изменился из-за объективных обстоятельств, но он остается приличного уровня. У «Автодора» и ЦСКА был плотный матч, «Парма» сумела дать бой «Зениту», который обновил состав опытными российскими игроками.

В ближайшее время будем смотреть, как команды доукомплектуются, понятно, что в основном это будут ребята из молодежных команд. В целом у лиги хорошая коммуникация с клубами, и мы максимально идем им на встречу в сегодняшних условиях. Также хочу отметить, что после того, как были сняты ограничения в регионах, посещаемость наших матчей значительно увеличилась», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ является УНИКС с 13 победами и 2 поражениями. Регулярный чемпионат будет длиться до 24 апреля, после чего стартует плей-офф.

Источник: https://tass.ru/sport/14011009
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