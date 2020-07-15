Президент Единой лиги ВТБ раскрыл подробности гонорара Ивана Урганта

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в общении со студентами бизнес-школы RMA рассказал о работе со звездами шоу-бизнеса.

— Знаете, я думаю, сейчас не стоит говорить о том, упадет ли финансирование маркетинга или нет, — отметил Сергей Кущенко. — Дело не в деньгах, не только в них, а дело в креативе, в наличии или отсутствии идей. Давайте в это соревнование включаться: давайте предлагать человеку, который сидит дома и потребляет кучу контента в том числе в режиме стрима что-то такое, что он может увидеть только у нас. Каждый клуб в каждом регионе такие возможности имеет. В Москве, понятно, работать в этом направлении сложнее, здесь огромная конкуренция и на рынке спорта, и на рынке развлечений в целом.

Но в лиге ведь есть и города, где баскетбол, по крайней мере в спортивном сегменте, конкурентов не имеет, где нет ни большой футбольной, ни хоккейной, никакой другой команды. Пожалуйста, объединяйте людей вокруг своего вида, вокруг своего клуба — делайте вокруг этого шоу, привлекайте к сотрудничеству местных селебрити, привлекайте артистов, привлекайте блогеров популярных — ищите среди них своих болельщиков, делайте их аудиторию и своей тоже.

Именно так мы работаем на Матче звезд — сюда мы всегда приглашаем селебов, которые любят баскетбол, играют в баскетбол, и вместе с тем — поют в опере, являются телеведущими, и так далее. Мы приумножаем, развиваем наш продукт, когда они приходят к нам.

— К слову, Ургант в качестве ведущего на Матче звезд, это очень дорого?

Ургант — это баскетбол. Иван любит нашу игру и хорошо ее понимает...

— То есть он бесплатно у вас работает?

— Он не бесплатно, но и не хай лэвел... Ургант, он все-таки — за идею баскетбола. И мы очень этому рады, очень это ценим и благодарны ему.