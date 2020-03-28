Президент Единой лиги ВТБ объяснил, что будет с золотыми медалями чемпионата России
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, что золотые медали чемпионата России вручаются РФБ на основе данных от его лиги. Ранее было объявлено о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.
— Единая лига получила от РФБ право на проведение чемпионата России, — цитируют «Известия» Кущенко. — Мы проводим чемпионат и его результаты в конце сезона передаем в РФБ, а исполком федерации их утверждает. Сейчас то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это проголосовали клубы. Понятно, что к этой таблице может быть много вопросов, самый важный из них — неравное количество игр среди участников. Но в условиях форс-мажора это единственный выход из ситуации. В ближайшее время мы отправим таблицу в РФБ, и исполком ждет сложное решение — утвердить итоговую классификацию.
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https://iz.ru/992476/timur-ganeev/zolotoi-otpusk-dadut-li-basketbolnym-khimkam-zvanie-chempionov-rossii