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23 ноября 2025, 23:19

Президент Единой лиги ВТБ Кущенко доволен стартом сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции в новом сезоне.

«В начале сезона хватает неожиданных результатов и плотных матчей, где все решает последнее владение, — отметил «СЭ» Кущенко. — В воскресенье, 23 ноября, «Уралмаш» выиграл у «НН» в одно очко, Нэвелс завершил решающую атаку за 13 секунд до конца. В субботу, 22 ноября, «Парма» одолела дома УНИКС. Это случилось после разгрома в Москве, где пермяки проиграли «-38». На мой взгляд, это тренерская победа. Евгений Пашутин и его помощники внимательно проанализировали победу Казани над ЦСКА, которая была достигнута за счет великолепной игры больших. Пермяки же выставили зонную защиту, которая в принципе не давала центровым получать мяч. В итоге гости вынужденно выпустили много трехочковых, с довольно низким процентом в первой половине. «Енисей» выиграл пять из шести последних матчей. МБА-МАИ идет в топ-6. Старт сезона удался. Все наши команды, за исключением «Самары», способны дать бой грандам. И то самарцы показывают баскетбол того уровня, на который способен их текущий состав. Надеемся, что после Нового года они укрепятся одним-двумя баскетболистами, чтобы соответствовать. Тем не менее я постоянно благодарю руководство Самарской области, что они сохранили клуб. Там не все так просто. Еще есть вещи, которые надо разгребать после прошлого руководства».

«Самара» проиграла 12 матчей подряд. У лидеров таблицы — ЦСКА и УНИКСа — по 10 побед.

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Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК Самара
БК УНИКС
Сергей Кущенко
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