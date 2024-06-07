Президент ЦСКА Ватутин отметил вклад Пистиолиса в победу команды в Единой лиге ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил вклад греческого специалиста Андреаса Пистиолиса в победу команды в Единой лиге ВТБ.

«Что он поменял? Без него мы не были чемпионам, а с ним стали. Он внес огромный вклад в нашу победу, большое спасибо, что он приехал и принял команду в непростой ситуации. Главное, что ребята поверили в наше решение, поверили в Андреаса, и мы стали большой, сплоченной командой», — приводит слова Ватутина ТАСС.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС и стал чемпионом впервые с 2021 года.