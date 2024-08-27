Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:30

Президент ЦСКА рассказал, что клубу отказали в участии в предсезонном турнире по политическим причинам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что в будущем столичному гранду было бы интересно сыграть с клубом из ОАЭ.

— Не интересно было бы ЦСКА сыграть с клубами из ОАЭ, где сейчас комплектуются довольно крепкие команды?

— В отсутствие европейских турниров для нас любой международный опыт представляет ценность. Возможно, дойдет и до встреч с командами из Эмиратов. Просто пока тот же «Дубай» находится на стадии формирования и как организация, и как команда. Кстати, в этом году нас пригласили на предсезонный турнир в одну из стран Евросоюза с хорошим составом участников. Мы, уже имея некоторый опыт, спросили организаторов: мол, приедем с радостью, но вы уверены в своем приглашении, не будет ли у вас проблем? После недолгих размышлений и консультаций приглашение с извинениями отозвали — сказали, что по политическим причинам.

— На Суперкубок Лиги ВТБ в этом году приедет «Црвена Звезда» с Милошем Теодосичем? Готовите для Тео какой-то сюрприз?

— Если расскажу, это перестанет быть сюрпризом. В принципе нам есть что вспомнить и о чем поговорить и без подарков.

— Милош был одним из ваших любимых игроков золотого периода?

— Конечно. Он волшебник. Особенно для тех, для кого баскетбол в первую очередь игра и зрелище. Возможно, мы выиграли с ним меньше, чем могли, но даже в самые непростые моменты, после неудач, я верил: когда-то мы преодолеем черную полосу и взойдем на пьедестал. Рад, что так и случилось в 2016 году, — сказал Ватутин «СЭ».

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
2
0
Читайте также
Звездный бадминтонист Антонсен уволил тренера из-за ставок на свои матчи
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ватутин прокомментировал самоназначение Ведищева на пост тренера «Локо»

Ватутин рассказал, почему заморозилось строительство новой арены ЦСКА
Новости
RSS RSS
Все новости