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Сегодня, 17:00

Президент ЦСКА назвал «Зенит» фаворитом нового сезона Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в рассказал, что его впечатлили мощные приобретения «Зенита» перед стартом нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится, — подчеркнул «СЭ» Ватутин. — «Зенит», как обычно, впечатлил серьезными приобретениями — уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и питерцы снова будут фаворитами сезона. В прошлом их прилично «подкосили» травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, заменив Димитриевича и Грина на Акун-Перселла и Тэйлора, укрепил ротацию за счет Лопатина и Платунова. «Локомотив» пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Не удивлюсь, если «Локо» снова удивит в середине сезона крепким приобретением. Качественные изменения летом провели «Уралмаш», «Парма» и другие клубы. Будет интересно», — сказал Ватутин «СЭ».

В прошлом сезоне ЦСКА на пути к титулу в плей-офф обыграл «Енисей» (3:0), «Зенит» (4:2) и УНИКС (4:1).

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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