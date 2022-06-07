Ватутин прокомментировал уход Клайберна из ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход форварда Уилла Клайберна из клуба. По его словам, расставание с 32-летним американцем получилось эмоциональным.

«Расставание с Клайберном получилось очень эмоциональным, буквально на «разрыв», — приводит слова Ватунина пресс-служба московского клуба. — Знаю, что Уилл по-настоящему прикипел к ЦСКА, к Москве, мечтал завершить карьеру здесь, увидеть свою майку под сводами арены. Здесь Клайберн вырос как баскетболист, комфортно чувствовала себя и росла его замечательная семья».

Он отметил, что с именем Клайберна связаны многие яркие мгновения в истории ЦСКА.

«Мы все искренне благодарны Уиллу за победы, самоотдачу, борьбу, лидерские качества. Я очень ценю, что Клайберн доиграл этот сложнейший для нас всех сезон до конца. К сожалению, обстоятельства вынудили нас расстаться, и мы от души желаем ему продолжить выступления на самом высоком уровне, заработать немало командных и индивидуальных трофеев, здоровья и счастья растущей семье», — сказал Ватутин.

Клайберн дебютировал в ЦСКА в 2017 году, перебравшись из стамбульской «Дарюшафаки». Вместе с армейским клубом форвард выиграл три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России и стал чемпионом Евролиги-2018/19. В красно-синей форме он провел 236 матчей, 51 в стартовой пятерке, набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.