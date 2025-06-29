Баскетбол
29 июня, 13:59

Ватутин: «Желаем удачи Михайловскому и надеемся на его возвращение в ЦСКА в новом качестве»

Алина Савинова

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды атакующего защитника Никиты Михайловского и оценил его выступление за клуб.

В воскресенье, 29 июня, армейцы сообщили, что 24-летний игрок покинул команду в связи с окончанием строка контракта.

«Никита был и остается одним из самых перспективных игроков современного российского баскетбола. У нас он проявил себя зрелым и умелым баскетболистом, который много работает на тренировках и в свободное время, четко понимает свою роль и отлично взаимодействует с товарищами по команде», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Ватутина.

Он отметил, что Михайловскому сейчас необходимо на практике проявить весь тот опыт, который игрок получил в московском клубе.

«Искренне желаем Никите удачи и успехов на новом этапе карьеры и надеемся на возвращение в ЦСКА в новом качестве», — добавил президент ЦСКА.

Баскетболист выступал за армейцев на протяжении двух сезонов, выиграв с московским клубом два чемпионства Единой лиги ВТБ и Суперкубок.

Источник: https://t.me/cskabasket/17453
Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
