Представители ЦСКА не пришли на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива»

Представители ЦСКА отказались прийти на пресс-конференцию после поражения в домашнем матче Единой лиги ВТБ от «Локомотива» (104:106).

«По решению тренерского штаба», — отметил пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич. — Приношу извинения представителем СМИ и Лиге».

После спорного эпизода в концовке встречи главный тренер армейцев Андреас Пистиолис получил второй технический фол и был удален. При преимуществе «Локо» в 2 очка игрок краснодарцев Владислав Емченко выносил мяч из-за лицевой и судьи решили наказать неспортивным фолом форварда хозяев Никиту Курбанова.

По информации «СЭ», у ЦСКА есть вопросы относительно действий Дмитрия Узинского в этом эпизоде. Армейцы считают, что форвард «Локо» совершил фол в нападении в отношении Каспера Уэйра, но судьи не заметили этот момент.