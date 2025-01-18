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Сегодня, 17:10

Агент Шведа — о переходе в «Зенит»: «Лига ВТБ станет еще интереснее с возвращением Алексея»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал «СЭ» подписание контракта титулованного защитника с «Зенитом».

«Переговоры прошли быстро, буквально один разговор с Александром Ивановичем [Медведевым], — отметил «СЭ» Фимич. — Могу сказать, что Алексей в предвкушении того, чтобы присоединиться к команде и поработать с тренером Чави Паскуалем. Он поддерживал форму с личным тренером, поэтому готов сразу влиться в тренировочный процесс».

Также агент назвал цель игрока в новом клубе.

«У Алексея хорошие шансы побороться за титул, — продолжил Фимич. — А Лига ВТБ станет еще интереснее с возвращением лучшего российского игрока».

Последние полтора сезона Швед провел в китайском «Шаньси», переписав рекорд местного чемпионата: шесть точных трехочковых за четверть. В Единой лиге ВТБ 36-летний баскетболист выступал за «Химки» и ЦСКА.

БК Зенит
Алексей Швед
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