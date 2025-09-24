Александр Медведев о камбэке «Зенита» в матче против «Дубая»: «Важно, что команда не бросила играть, боролась»

Председатель правления БК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал игру команды против «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Матч прошел на «Белградской Арене» в столице Сербии и завершился победой питерцев со счетом 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20).

— Самый результативный матч, 107:103. «Зенит» проигрывал три четверти и казалось, что нить игры уже потеряна, но мы отыграли 11 очков и выиграли с преимуществом в 4 очка. «Зенит» набрал 35 очков в четвертой четверти благодаря быстрой комбинационной игре, а не позиционной атаке, которая плохо шла сегодня, на мой взгляд. То, что команда не бросила играть, боролась и смогла победить — очень важно.

Узинский сидел три четверти, появился на паркете и отлично вошел в игру. И Димитриевич, и Трент, и Воронцевич, который три трешки засадил — все сегодня сыграли как нужно. Русский финал в Белграде — матч века.

В финале Суперкубка Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет против ЦСКА, который в полуфинале разгромил «Црвену Звезду» (89:67). Решающий матч состоится в четверг, 25 сентября.