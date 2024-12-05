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Сегодня, 17:30

Пойтресс рассказал о сериях «Зенита» с «Барселоной» и ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился воспоминаниями о своем первом этапе карьеры в петербургском клубе. В сезоне-2020/21 сине-бело-голубые уступили в плей-офф Евролиги «Барселоне» (2-3 — в серии), а в сезоне-2021/22 выиграли в финале Единой лиги ВТБ у ЦСКА (4-3).

— Помните, что Чави Паскуаль сказал команде после последней игры серии против «Барселоны» в плей-офф Евролиги, когда все закончилось?

— Он просто сказал, чтобы мы не опускали головы, мы сыграли отличную серию, — сказал Пойтресс в интервью «Окко-Спорт». — Тогда мы впервые в истории «Зенита» вышли в плей-офф с восьмого места и достойно противостояли одной из лучших команд в истории Евролиги. Увы, но в пятом матче мы проиграли. Так бывает, что это просто не твой день. Это баскетбол. Ты выигрываешь или проигрываешь, главное — выложиться на все сто. И мы это сделали.

— Некоторые думают, что удаление Паскуаля в последней игре серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ было тактическим ходом.

— Не знаю. Я не думаю, что он сделал это специально, но это определенно придало нам сил. Помню, когда его удалили, мы посмотрели друг на друга и начали играть усерднее и лучше, попали несколько бросков и в итоге выиграли.

— После «Зенита» вы уехали в Европу и играли за «Маккаби» и «Милан». Как думаете, эти сезоны в Евролиге были такими же яркими, как и в «Зените»?

— Я думаю, да. У меня был отличный год в «Маккаби», потом я получил травму и пришлось делать операцию на запястье. А в «Милане» было хорошо, знаешь, бороться за чемпионство. Но я думаю, что все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер и сделали тем, кто я есть сейчас.

БК Барселона
БК Зенит
БК ЦСКА
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