Постер Клавана и шикарный пас Шведа попали в десятку лучших моментов недели в Единой лиге ВТБ
17:06
Единая лига ВТБ опубликовала десять лучших моментов прошлой недели.
В нее вошли постер Джиана Клавелла из «Автодора», пас самому себе от щита защитника «Химок» Алексея Шведа, дебют в лиге Максима Карванена за «Зенит», защита Евгения Минченко из «Автодора» и не только.
На данный момент лидером сезона является «Зенит» с 12 победами, у ЦСКа — десять.
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