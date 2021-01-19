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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Постер Клавана и шикарный пас Шведа попали в десятку лучших моментов недели в Единой лиге ВТБ

17:06
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Единая лига ВТБ опубликовала десять лучших моментов прошлой недели.

В нее вошли постер Джиана Клавелла из «Автодора», пас самому себе от щита защитника «Химок» Алексея Шведа, дебют в лиге Максима Карванена за «Зенит», защита Евгения Минченко из «Автодора» и не только.

На данный момент лидером сезона является «Зенит» с 12 победами, у ЦСКа — десять.

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