Понкрашов продолжит карьеру в "Зените"

Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов подпишет контракт с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Последним клубом Понкрашова был УНИКС, за который он выступал с 2014 года. 33-летний защитник покинул казанский клуб по окончании контракта в конце прошлого сезона.

Понкрашов в сезоне-2018/19 провел 25 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 6,7 очка и совершая 2,0 подбора. В плей-офф турнира он сыграл в семи играх, в которых набирал 5,7 очка и совершал 1,7 подбора. В Еврокубке баскетболист провел 20 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набирал в среднем 4,7 очка и совершил 2,3 подбора.

В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы 2007 года и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.