Понкрашов пожелал здоровья Блатту и вспомнил историю с Евробаскета-2007

Разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов пожелал здоровья главному тренеру «Олимпиакоса» Дэвиду Блатту. Экс-рулевой сборной России рассказал, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС). Понкрашов входил в состав сборной России на победном Евробаскете-2007, когда сборной руководил как раз Блатт.

— Блатт — особенный человек в моей жизни и в целом в истории российского баскетбола, — цитируют «Известия» Понкрашова. — В те годы, когда Дэвид был тренером сборной, он научил нас быть командой, общаться друг с другом, побеждать вместе. И сейчас тот момент, когда мы должны выразить слова поддержки Блатту и его семье. Лично я буду молиться за него. Уверен, что он пройдёт это испытание с достоинством и всё будет хорошо. Мы верим в него.

В 2007-м у сборной по каким-то причинам не было единой экипировки, на приемы пищи мы ходили в разной одежде — кто в поло, кто в футболке. Наши же конкуренты были одеты с иголочки. И на чемпионском ужине Дэвид сказал нам: «Ребята, посмотрите, у нас нет красивых костюмов, вы все сидите в разных футболках, но самое важное, что вы были единым целым на площадке и поэтому мы выиграли турнир». Эти слова характеризуют Блатта. Он умел подстраиваться под все ситуации и находить подход к каждому. Он понимал, что наличие одинаковой одежды не означает, что у тебя прекрасная дисциплина в команде. В нас же он был уверен и знал, что мы выполним все тренерские установки и будем умирать за него на площадке.