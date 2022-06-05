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Сегодня, 16:58

Сергей Иванов объяснил причину поражения ЦСКА «Зениту»

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал поражение ЦСКА в заключительном матче серии «Зениту». Московская команда вела в серии, но питерская команда смогла отыграться (4-3 в серии).

«Я говорил, что если серия будет длинной, то преимущество будет у «Зенита». Если короткой — то у ЦСКА. Армейцы просто выдохлись. Этот сезон и финал — лучшие в истории Единой лиги ВТБ, это точно. И ключевой момент — травма Шведа», — цитирует ТАСС Иванова.

«Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ (81:75). Питерский клуб впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Источник: https://tass.ru/sport/14827419
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