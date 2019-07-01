10:55 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Питерс покинул ЦСКА

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Нападающий Алекс Питерс покидает ЦСКА в связи с окончанием контракта, cообщается официальный Twitter клуба.

Отмечается, что сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.

В составе армейской команды американец стал победителем Евролиги.

 

 

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