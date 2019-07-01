Питерс покинул ЦСКА

Спасибо, Алек!



По истечении срока контракта нашу команду покидает форвард @petersalec.



Минувший сезон для Алека стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.#CSKAbasket pic.twitter.com/YmdP2ph4Jt