Питерс покинул ЦСКА

Нападающий Алекс Питерс покидает ЦСКА в связи с окончанием контракта, cообщается официальный Twitter клуба.
Отмечается, что сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.
В составе армейской команды американец стал победителем Евролиги.
Спасибо, Алек!– CSKA Moscow (@cskabasket) July 1, 2019
По истечении срока контракта нашу команду покидает форвард @petersalec.
Минувший сезон для Алека стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.#CSKAbasket pic.twitter.com/YmdP2ph4Jt
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