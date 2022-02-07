Пистиолис: «Усталость будет важным фактором в матче ЦСКА — УНИКС»

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис, который заменяет заболевшего главного тренера Димитриса Итудиса, поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Мы уже играли с ними трижды, так что это будет наша четвертая встреча, и мы довольно хорошо знаем друг друга. Это особенная игра, потому что обе команды провели «двойную» неделю в Евролиге, так что логично ожидать, что для обеих сторон усталость будет важным фактором. Это будет захватывающая игра, УНИКС — отличная команда, да и мы хорошо играем в последнее время. Надеюсь, это получится классная игра, которая понравится всем пришедшим в «Мегаспорт», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет 7 февраля и начнется в 19:30 мск.