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Сегодня, 09:15

Пистиолис — лучший тренер Лиги ВТБ, по мнению генменеджеров

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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В прошлом анонимном опросе генменеджеров клубов Лиги ВТБ, который «СЭ» проводил в декабре 2023-го, эту номинацию уверенно забрал Чави Паскуаль из «Зенита», получивший почти половину голосов (6 из 14).

В этот раз на первом месте Андреас Пистиолис (4 из 12), выигравший прошлогодний плей-офф после недели тренировок с ЦСКА. У Паскуаля три голоса, два — у Евгения Пашутина, чья «Парма» в этом сезоне — главная гроза фаворитов. Чего только стоят три победы подряд над «Локо».

По одному голосу получили Йовица Арсич («Енисей»), Василий Карасев (МБА-МАИ) и Велимир Перасович (УНИКС). Последний впервые привел УНИКС к победе в Лиге ВТБ в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне казанцы дошли до финала, уступив армейцам.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ
БК Зенит
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
Хавьер Паскуаль
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