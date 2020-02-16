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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Петенев стал победителем данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ

19:54
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19-летний форвард «Автодора» Александр Петенев стал победителем конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2020.

В финальном раунде Петенев обошел по оценкам американского защитника «Зенита» Остина Холлинза.

В финальном раунде Холлинз исполнил вторую попытку, надев майку «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером 24 и фамилией Коби Брайанта, но это не помогло ему опередить молодого россиянина. Петенев по сумме двух попыток набрал 97 очков, Холлинз — 94.

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