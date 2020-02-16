Петенев стал победителем данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ
19:54
19-летний форвард «Автодора» Александр Петенев стал победителем конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2020.
В финальном раунде Петенев обошел по оценкам американского защитника «Зенита» Остина Холлинза.
В финальном раунде Холлинз исполнил вторую попытку, надев майку «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером 24 и фамилией Коби Брайанта, но это не помогло ему опередить молодого россиянина. Петенев по сумме двух попыток набрал 97 очков, Холлинз — 94.
? ВЫ МОЖЕТЕ В ЭТО ПОВЕРИТЬ?! Алексаааааааааааааандр Петенев — победитель данк контеста 2020!— VTB United League (@VTBUL) February 16, 2020
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? CAN YOU BELIEVE IT?! Aleksandr Petenev wins the Dunk Contest 2020! pic.twitter.com/KdKBfcVRhh