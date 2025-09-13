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13 сентября 2025, 05:55

Пэрис Ли сравнил жизнь во Франции и России

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник УНИКС Пэрис Ли рассказал, чем жизнь во Франции отличается от жизни в Казани.

«Казань — классный город! Единственная трудность здесь — это тренировки! В остальном все отлично. У всех замечательное настроение. Во Франции я знал «bonjour» и другие фразы-приветствия, надо и здесь выучить пару фраз на русском.

В чем отличия? Первое — здесь на меня постоянно смотрят, куда бы ни пошел! Это не что-то плохое, просто очень необычно. Каждый раз ловлю на себе такие удивленные, интересующиеся взгляды. Это мой девятый год за океаном, но с подобным сталкиваюсь впервые. На первом этаже моего дома ресторан, где в первые дни от меня просто шарахались. Долго не мог понять, что происходит, ведь я просто прихожу поесть. Сейчас уже подходят, здороваются. То есть, когда проходишь определенный барьер, понимаешь, что люди здесь очень приятные. Во Франции по-другому. Не скажу, что французы высокомерны, но для них сначала они, а уж потом все остальные», — приводит официальный сайт клуба слова Ли.

Последние два сезона 30-летний американец выступал за французский клуб АСВЕЛ.

Источник: Официальный сайт БК УНИКС
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