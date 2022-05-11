Перасович рассказал о тактике УНИКСа в матче с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Каждый матч с соперником такого уровня, как «Зенит» — это настоящая схватка. Для победы мы обязаны сыграть агрессивно в защите и контролировать подбор. Кроме того, нам следует прибавить в нападении. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас в среду и пятницу на трибунах «Баскет-холла» в битвах за выход в финал», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Зенит» состоится 11 мая в 20:00 по московскому времени.