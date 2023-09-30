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Сегодня, 17:19

Главный тренер УНИКСа Перасович: «Нам было важно начать сезон с победы»

Алина Савинова
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Локомотивом-Кубань» в первом матче сезона-2023/24 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (91:73).

«Нам было важно начать сезон с победы, особенно после неудачного выступления на предсезонном Суперкубке. Мы вышли с большой энергией, продемонстрировали хорошую игру, особенно в первой половине матча. Рады, что удалось порадовать болельщиков», — приводит пресс-служба клуба слова Перасовича.

УНИКС является действующим чемпионом России. 5 октября казанская команда сыграет против «Пари НН». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-otkryvaet-sezon-pobedoj-nad-loko/
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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