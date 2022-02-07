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Сегодня, 04:00

Перасович: «Чтобы выиграть, УНИКС обязан показать свой лучший баскетбол против ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Нам предстоит очередной важный для обеих команд матч. Недавно мы встречались с московской командой в рамках Евролиги, поэтому между нами нет секретов. ЦСКА — сильный соперник, возглавляемый отличным тренером. Чтобы выиграть, мы обязаны показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет 7 февраля и начнется в 19:30 мск.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-tsska-vs-uniks-
БК УНИКС
БК ЦСКА
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