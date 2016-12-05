Павел Астахов: "Последние результаты "Химок" радуют, но не стоит обольщаться"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов считает, что последние результаты радуют, но пока не стоит обольщаться. Подмосковный клуб одержал победы в 10 из 11 последних матчей в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы.

- Последние результаты, безусловно, радуют, но не стоит ими обольщаться, - цитирует "Р-Спорт" Астахова. - Мы отдаем себе отчет, что играем во втором по значимости европейском турнире, что соперники там другого уровня, не такие, как были в прошлом сезоне в Евролиге. Испытываем сдержанный оптимизм, скажем так. И, конечно, ждем матч против ЦСКА 18 декабря, это будет настоящая проверка. В игре с чемпионом Евролиги посмотрим, где мы вообще сегодня находимся, на каком уровне.