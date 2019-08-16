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Павел Астахов: «Переговоры с Жеребко были непростыми и заняли более месяца»

16 августа 2019, 05:21
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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признался, что переговоры по переходу Юнаса Жеребко были трудными. 32-летний швед вернулся в Европу из НБА.

— Когда у нас появилась информация, что Юнас рассматривает вариант с возвращением в Европу, мы с Римасом Куртинайтисом восприняли это как шутку, — цитируют «Известия» Астахова. — Но когда поняли, что Жеребко действительно может покинуть НБА, сразу же вступили в предметные переговоры. Они были непростыми и заняли более месяца. Игрок дал понять, что заинтересован в выступлении именно за наш клуб. Он был знаком с Куртинайтисом и знал, что у нас подбирается очень приличный состав. Это помогло подписать такого большого мастера.

Дополнительная информация

https://iz.ru/910549/timur-ganeev/iz-shvetcii-k-shvedu-khimki-popolnil-skandinavskii-forvard-iunas-zherebko

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