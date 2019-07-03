Павел Астахов: "Не допускаю, что Моня и Вяльцев покинут клуб"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов уверен, что Сергей Моня и Егор Вяльцев не покинут команду. Также он рассказал, почему ушел из клуба Андрей Зубков.

– Капитан команды Сергей Моня пока без контракта. Ведутся ли переговоры с титулованным форвардом или "Химки" сделают ставку на омоложение команды?

– Одно другому не мешает, – цитируют "Известия" Астахова. – Мы действительно взяли курс на омоложение состава, но при этом хотим сохранить наших прославленных ветеранов. Это и Сергей Моня, и Егор Вяльцев. Сейчас идет переговорный процесс. Достаточно непростой. При этом я не допускаю мысли, что кто-то из них покинет "Химки".

– Довольно неожиданно из клуба ушел игрок сборной России Андрей Зубков. Как так получилось?

– С Андреем была простая ситуация. Мы хотели его сохранить и вели переговоры о продлении контракта, но он принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Мы все взрослые люди и понимаем, что от решений, которые ты принимаешь сейчас, зависит твое будущее.

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