Павел Астахов: «Химки» надеются получить титул чемпиона России на исполкоме РФБ»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон.

— Решение приняли по итогам голосования среди клубов, а перед этим каждый высказал свое мнение по поводу ситуации, — заявил Астахов. — Мы хотели продолжить сезон, но ситуация с коронавирусом только ухудшается и у нас, и за рубежом. Не зря следующая неделя полностью выходная. Поэтому решение разумное.

— Как должен определяться титул чемпиона России?

— Наш клуб неоднократно высказывал мнение, что у нас прошли две трети сезона, поэтому было бы разумно зафиксировать нынешнюю таблицу. В соответствии с ней определить чемпиона России, серебряного, бронзового призеров. По такому же принципу отобрать команды в еврокубки на следующий сезон. По итогам голосования решили не определять чемпиона в Единой лиге ВТБ. При этом в «Химках» мы очень надеемся, что нам присудят титул чемпиона России. Это будет определяться на исполкоме РФБ, и все предпосылки к этому есть.

— Вам известно мнение президента федерации Андрея Кириленко?

— Не известно. Мнение президента очень значимо, но этот вопрос будет решаться на исполкоме, в который входят и другие члены. Безусловно для нашего клуба очень престижно стать чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Если нам присудят титул, то для нас он вообще будет первым. Все, что в силах нашего клуба, мы для этого сделаем. (Евгений Белоусов)