Паскуаль заявил, что «Зенит» еще далек от уровня, который хочет показывать в игре
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о состоянии команды перед матчем 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«Мы в предвкушении перед стартом первого официального соревнования — Суперкубка. Я выигрывал этот трофей несколько раз с «Барселоной». В этом году, думаю, для нас немного рано начинать выступать уже на хорошем уровне, сейчас мы далеки от того уровня, который хотим показывать в игре. Конечно, мы готовы сражаться и бороться, но нам нужно время: у нас много новых игроков. Нам необходимо время, чтобы прийти к тому уровню, на котором мы должны быть. Конечно, все команды сейчас ещё только в начале пути, мы все в одной ситуации. Мы хотим показать хороший баскетбол, хорошую игру и, если получится, выйти в финал», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.
Матч «Зенит» — УНИКС состоится сегодня, 18 сентября. Начало встречи — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/09/17/superkubok-edinoy-ligi-vtb-polufinal-protiv-uniks/
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