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22 января, 23:37

Паскуаль: «В декабре «Зенит» в матче с «Автодором» не показал тот баскетбол, который должен был»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Автодора» в Единой лиге ВТБ.

«Нам противостоит команда, которая действительно хорошо играет в этом сезоне и показывает отличные результаты. Они выиграли у нас на «СИБУР Арене», где мы не показали тот баскетбол, который должны были показать. Если «Зенит» хочет выиграть в Саратове, то должен очень хорошо действовать в нападении и обороне», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» в воскресенье, 23 января, сыграет с саратовским «Автодором». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Команда из Саратова занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Питерский клуб находится на четвертом месте.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/match-nedeli-avtodor-zenit-2/
БК Автодор
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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