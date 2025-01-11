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Сегодня, 18:31

Паскуаль считает игру против «Локомотива-Кубани» худшей за время его работы в «Зените»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение петербургской команды в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (98:117).

— За четыре года, что я в «Зените», не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Хочу принести извинения и попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня выглядели. Ни концентрации, ни бойцовского духа не было.

Мы как-то играли еще в первой половине, потому что более-менее действовали в атаке... Ну, а после перерыва игра была совершенно другой. У нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру, — передает его слова корреспондент «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Паскуаль отказался от контракта с турецким «Анадолу Эфес» ради работы в «Зените».

Петербургская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ, одержав 19 побед в 24 матчах.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Хавьер Паскуаль
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