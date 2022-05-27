Паскуаль рассказал о подготовке «Зенита» к четвертому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о подготовке команды к четвертому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Наша задача заключалась в восстановлении и проведении легкой тренировки. Рассмотрели некоторые схемы в защите и в нападении, продумали план на игру. Кто-то играл больше других, поэтому основная цель — дать всем восстановиться и быть готовыми к матчу в пятницу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

Четвертый матч серии состоится 27 мая в 20.00 по московскому времени. Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА.