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Сегодня, 03:19

Паскуаль рассказал, чего не хватало "Зениту" в матче с "Локомотивом"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (68:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодняшняя игра ярко показала все, что происходит с нашей командой. К сожалению, у нас не хватает игроков даже для полноценных тренировок. Одни выбыли, другие только возвращаются после травм. Из-за недостатка игроков нам постоянно не хватало свежести.

Первые 20 минут мы играли очень плохо в нападении и не защищались как следует. Только в третьей четверти, казалось, начали играть, как положено, взяли ситуацию под контроль и в защите, и в нападении, но в четвертой окончательно устали. Потеряли нить игры, хорошо, что все же выиграли. В такие моменты, когда все валится из рук, когда игроки мажут даже штрафные и открытые броски, надо, в первую очередь, успокоить команду, сказать, что нужно продолжать играть так же, и результат придет. В итоге Кулагин и Томпкинс забросили два броска, которые спасли для нас игру. Хотя, конечно, заканчивать надо было гораздо раньше», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

«Зенит» идет на 4-м месте в Единой лиге ВТБ, а «Локомотив» располагается на 6-й строчке.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7217
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Хавьер Паскуаль
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