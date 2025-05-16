Паскуаль провел 300-й матч в качестве главного тренера «Зенита»

В пятницу, 16 мая, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» (93:80) в пятом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Для Хавьера Паскуаля эта игра стала 300-й на посту главного тренера петербургского клуба. Как отмечает пресс-служба «Зенита», 52-летний испанский специалист является рекордсменом по количеству матчей во главе команды, а также входит в тройку лидеров среди тренеров по числу игр в Лиге ВТБ.

Паскуаль возглавляет «Зенит» с 2020 года. На его счету 214 матчей в Единой лиге ВТБ, 65 — в Евролиге, 11 — в Суперкубке Единой лиги и 10 — в Кубке России. Всего под его руководством сине-бело-голубые одержали 212 побед.