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Сегодня, 03:07

Паскуаль провел 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави Паскуаль.
Фото Global Look Press

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» стал для главного тренера «Зенита» Хави Паскуаля 150-м в российском клубе. Под его руководством сине-бело-голубые одержали 105 побед.

«Поздравляем тренера с очередной юбилейной отметкой и желаем еще больше рекордов в Петербурге!» — гласит текст поздравления на официальном сайте клуба.

«Зенит» под руководством Паскуаля сыграл 65 матчей в Евролиге (38 побед), 80 матчей — в Единой лиге ВТБ (64 победы), а также 5 матчей — Суперкубке Единой лиги ВТБ (3 победы).

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7463
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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