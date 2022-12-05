Паскуаль провел 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» стал для главного тренера «Зенита» Хави Паскуаля 150-м в российском клубе. Под его руководством сине-бело-голубые одержали 105 побед.

«Поздравляем тренера с очередной юбилейной отметкой и желаем еще больше рекордов в Петербурге!» — гласит текст поздравления на официальном сайте клуба.

«Зенит» под руководством Паскуаля сыграл 65 матчей в Евролиге (38 побед), 80 матчей — в Единой лиге ВТБ (64 победы), а также 5 матчей — Суперкубке Единой лиги ВТБ (3 победы).