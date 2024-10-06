Паскуаль — о поражении от «Локомотива-Кубани»: «Это был один из тех матчей, когда «Зенит» не чувствовал себя комфортно»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» в матче Единой лиги ВТБ (76:83).

«Это был один из тех матчей, когда мы не чувствовали себя комфортно по ходу встречи. Когда мы пытались догнать соперника в счете и повести, всегда что-то непременно случалось, и «Локомотив» опять лидировал. Должен сказать, что мы не смогли проконтролировать свои эмоции так, как мы должны это делать в играх такого калибра», — сказал Паскуаль.

После этого матча «Локомотив-Кубань» одержал пять побед в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с четырьмя победами — на третьей строчке.