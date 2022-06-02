Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ожидает трудной игры против ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 3-2 в пользу московского клуба.

«Мы знаем, что в любом случае это будет наша последняя игра дома с нашими болельщиками. Также мы понимаем, что это будет очень трудная встреча. Вот почему мы должны приложить все наши усилия в этой прекрасной домашней атмосфере, которую создают наши болельщики, чтобы конкурировать и увеличить наши шансы на победу», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.