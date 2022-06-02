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Паскуаль — о шестом матче с ЦСКА: «Понимаем, что это будет очень трудная встреча»

Паскуаль поделился ожиданиями от шестого матча с ЦСКА
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ожидает трудной игры против ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 3-2 в пользу московского клуба.

«Мы знаем, что в любом случае это будет наша последняя игра дома с нашими болельщиками. Также мы понимаем, что это будет очень трудная встреча. Вот почему мы должны приложить все наши усилия в этой прекрасной домашней атмосфере, которую создают наши болельщики, чтобы конкурировать и увеличить наши шансы на победу», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6055
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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