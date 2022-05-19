Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:52

Паскуаль поделился ожиданиями от финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Сейчас все детали важны: качество подготовки двух команд, мотивация, контроль над эмоциями, следование плану игры. После этого уже идут базовые вещи — контроль над подбором, эффективность свободных трехочковых бросков, точность штрафных. Каждая деталь в серии из семи игр.

ЦСКА — победитель многих сезонов, мы знаем, что будет сложно, у них прекрасные игроки, мы знаем, как это будет, но думаем о другом, о том, как подчеркнуть наши лучшие качества и минимизировать наши слабые стороны. Надо найти возможность быть всегда в игре и искать возможность победить. Мы сейчас в полном составе и полностью готовы к финальной серии», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» состоится 20 мая в Москве. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5968
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
«Проклятие Рэмзи» не сработало с «Айнтрахтом». Футболист «Рейнджерс» — настоящий «убийца», когда он забивает, умирают звезды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мосли верит в победу УНИКСа над «Локомотивом» в матче за 3-е место в Единой лиге ВТБ

Центровой ЦСКА Ивлев перенес операцию на колене
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости