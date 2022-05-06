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6 мая, 23:56

Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от УНИКСа в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды от УНИКСа в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ (65:74).

«Поздравляю УНИКС с победой, в этой игре они определенно были лучше нас. Наша команда выглядела нервной сегодня, мы не контролировали игру и эмоции, поэтому оказывались в таких ситуациях, которые по ходу сезона не позволяли себе.

Во второй четверти смогли вернуться в игру, но со старта третьего периода вновь упустили соперника. Пытались сократить разрыв, но УНИКС играл в комфортных условиях, а мы все время были под давлением и играли плохо", — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Счет в серии 1-0 в пользу УНИКСа. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге 8 мая.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-otkryvaet-schet-v-polufinalnoj-serii-i-otbiraet-u-zenita-preimushhestvo-domashnej-ploshhadki/
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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