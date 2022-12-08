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8 декабря, 23:48

Паскуаль доволен игрой «Зенита» в матче с «Пармой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пармой» (91:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Если говорить про игру, то мы совершили рывок во второй четверти и после этого контролировали ход встречи. В целом, мы должны быть довольны тем, как все прошло: в обороне играли неплохо, в защите тоже были моменты, когда действовали хорошо. Если говорить, что не получилось, то в первой половине у нас было только 3 потери, а вот во второй — уже 12. Мы потеряли концентрацию, когда заработали большое преимущество, и такого происходить не должно», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

«Зенит» одержал восьмую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 11 декабря в гостях против УНИКСа.

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
Хавьер Паскуаль
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