Пашутин вернулся в «Локомотив»

??Евгений Пашутин возвращается в Краснодар! «Локо» заключил контракт с российским специалистом до конца сезона.

Evgeny Pashutin is back!

Loko have reached an agreement with Evgeny Pashutin to be the club's head coach until the season end. pic.twitter.com/yw8JgspgCq