Пашутин вернулся в «Локомотив»
Главным тренером «Локомотива-Кубань» назначен Евгений Пашутин, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 50-летним российским специалистом заключен до конца сезона.
С 2012 по 2014 он уже был главным тренером «Локо». Под руководством Пашутина железнодорожники выиграли Еврокубок в сезоне-2012/13 и были в шаге от выхода в плей-офф Евролиги в сезоне-2013/14.
Пашутин первую половину сезона-2018/19 провел в роли главного тренера итальянского «Канту», после чего вернулся в Россию и возглавил «Автодор».
??Евгений Пашутин возвращается в Краснодар! «Локо» заключил контракт с российским специалистом до конца сезона.— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) December 7, 2019
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Evgeny Pashutin is back!
Loko have reached an agreement with Evgeny Pashutin to be the club's head coach until the season end. pic.twitter.com/yw8JgspgCq