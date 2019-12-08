Пашутин вернулся в «Локомотив»

Главным тренером «Локомотива-Кубань» назначен Евгений Пашутин, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 50-летним российским специалистом заключен до конца сезона.

С 2012 по 2014 он уже был главным тренером «Локо». Под руководством Пашутина железнодорожники выиграли Еврокубок в сезоне-2012/13 и были в шаге от выхода в плей-офф Евролиги в сезоне-2013/14.

Пашутин первую половину сезона-2018/19 провел в роли главного тренера итальянского «Канту», после чего вернулся в Россию и возглавил «Автодор».