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Сегодня, 21:32

Пашутин стал рекордсменом по победам среди тренеров в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин вышел на первое место по числу побед среди тренеров в истории Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

29 января пермяки в овертайме обыграли «Уралмаш» — 88:84. Для 55-летнего специалиста эта победа стала 229-й в лиге. По этому показателю он обошел экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса (228 побед).

Также в топ-5 входят Василий Карасев (МБА, 169), экс-тренер «Химок» Римас Куртинайтис (147) и Хавьер Паскуаль («Зенит», 133).

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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